Wrapped NewYorkCoinWNYC چیست

WNYC stands for Wrapped NewYorkCoin and is simply an BEP-20 token that represents NewYorkCoin. One WNYC equals one NYC. NYC can be converted into WNYC and vice-versa. Being an BEP-20 token makes the transfer of WNYC slower than normal NewYorkCoin, but the key advantage of WNYC is its integration into the world of Ethereum wallets, dapps, and smart contracts.

منبع Wrapped NewYorkCoin (WNYC) وب سایت رسمی