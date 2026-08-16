قیمت امروز Wrapped Neverland WMON

قیمت لحظه‌ ای Wrapped Neverland WMON (WNWMON) در حال حاضر برابر با $ 0.01947412 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WNWMON به USD برابر با $ 0.01947412 برای هر WNWMON می‌ باشد.

توکن Wrapped Neverland WMON در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 98,250 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.24M WNWMON می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WNWMON در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03708703 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01890307 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WNWMON طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -- تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.69K رسیده است.

اطلاعات بازار Wrapped Neverland WMON (WNWMON)

ارزش بازار $ 98.25K$ 98.25K $ 98.25K حجم (24 ساعته) $ 4.69K$ 4.69K $ 4.69K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 97.05K$ 97.05K $ 97.05K سرمایه در گردش 2.24M 2.24M 2.24M عرضه کل 2,243,841.046191538 2,243,841.046191538 2,243,841.046191538

ارزش بازار فعلی Wrapped Neverland WMON برابر است با $ 98.25K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.69K. عرضه در گردش WNWMON برابر است با 2.24M، و عرضه کل آن 2243841.046191538 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 97.05K است.