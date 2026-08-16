قیمت امروز Wrapped Neverland USDC

قیمت لحظه‌ ای Wrapped Neverland USDC (WNUSDC) در حال حاضر برابر با $ 1.025 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.08% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WNUSDC به USD برابر با $ 1.025 برای هر WNUSDC می‌ باشد.

توکن Wrapped Neverland USDC در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 602,557 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 592.93K WNUSDC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WNUSDC در بازه‌ ای بین $ 0.9912 (حداقل) و $ 1.063 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.15 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.972629 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WNUSDC طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +1.88% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 558.93 رسیده است.

اطلاعات بازار Wrapped Neverland USDC (WNUSDC)

ارزش بازار $ 602.56K$ 602.56K $ 602.56K حجم (24 ساعته) $ 558.93$ 558.93 $ 558.93 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 602.56K$ 602.56K $ 602.56K سرمایه در گردش 592.93K 592.93K 592.93K عرضه کل 592,934.591167 592,934.591167 592,934.591167

ارزش بازار فعلی Wrapped Neverland USDC برابر است با $ 602.56K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 558.93. عرضه در گردش WNUSDC برابر است با 592.93K، و عرضه کل آن 592934.591167 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 602.56K است.