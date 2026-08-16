قیمت امروز Wrapped Neverland AUSD

قیمت لحظه‌ ای Wrapped Neverland AUSD (WNAUSD) در حال حاضر برابر با $ 1.0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WNAUSD به USD برابر با $ 1.0 برای هر WNAUSD می‌ باشد.

توکن Wrapped Neverland AUSD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 599,862 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 599.82K WNAUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WNAUSD در بازه‌ ای بین $ 0.999989 (حداقل) و $ 1.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.22 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.935219 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WNAUSD طی یک ساعت گذشته به میزان -0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +0.01% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 159.27K رسیده است.

اطلاعات بازار Wrapped Neverland AUSD (WNAUSD)

ارزش بازار $ 599.86K$ 599.86K $ 599.86K حجم (24 ساعته) $ 159.27K$ 159.27K $ 159.27K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 599.86K$ 599.86K $ 599.86K سرمایه در گردش 599.82K 599.82K 599.82K عرضه کل 612,845.064822 612,845.064822 612,845.064822

ارزش بازار فعلی Wrapped Neverland AUSD برابر است با $ 599.86K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 159.27K. عرضه در گردش WNAUSD برابر است با 599.82K، و عرضه کل آن 612845.064822 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 599.86K است.