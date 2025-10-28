Wrapped HSKWHSK چیست

توکنومیکس Wrapped HSK (WHSK)

درک، توکنومیکس Wrapped HSK (WHSK) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WHSK بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Wrapped HSK (WHSK) امروز Wrapped HSK (WHSK) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WHSK به واحد USD برابر است با 0.375341 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WHSK نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.375341 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WHSK نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Wrapped HSK چقدر است؟ ارزش بازار WHSK برابر است با $ 1.30M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WHSK چقدر است؟ عرضه در گردش WHSK برابر است با 3.47M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WHSK چقدر بوده است؟ WHSK به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.608571 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WHSK در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WHSK به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.282035 USD رسید. حجم معاملات WHSK چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WHSK برابر است با -- USD . آیا WHSK در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WHSK در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WHSK مراجعه کنید.

