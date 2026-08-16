قیمت امروز Wrapped FON

قیمت لحظه‌ ای Wrapped FON (WFON) در حال حاضر برابر با $ 1.26 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.46% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WFON به USD برابر با $ 1.26 برای هر WFON می‌ باشد.

توکن Wrapped FON در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 9,649,195 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 7.67M WFON می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WFON در بازه‌ ای بین $ 1.25 (حداقل) و $ 1.3 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.53 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.11 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WFON طی یک ساعت گذشته به میزان +0.12% و در هفت روز اخیر به میزان -8.68% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 128.67K رسیده است.

اطلاعات بازار Wrapped FON (WFON)

ارزش بازار $ 9.65M$ 9.65M $ 9.65M حجم (24 ساعته) $ 128.67K$ 128.67K $ 128.67K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 9.65M$ 9.65M $ 9.65M سرمایه در گردش 7.67M 7.67M 7.67M عرضه کل 7,680,683.408932925 7,680,683.408932925 7,680,683.408932925

ارزش بازار فعلی Wrapped FON برابر است با $ 9.65M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 128.67K. عرضه در گردش WFON برابر است با 7.67M، و عرضه کل آن 7680683.408932925 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9.65M است.