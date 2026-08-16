قیمت امروز Wrapped FOGO

قیمت لحظه‌ ای Wrapped FOGO (WFOGO) در حال حاضر برابر با $ 0.00874192 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.46% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WFOGO به USD برابر با $ 0.00874192 برای هر WFOGO می‌ باشد.

توکن Wrapped FOGO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 87,813,589 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.05B WFOGO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WFOGO در بازه‌ ای بین $ 0.00843233 (حداقل) و $ 0.00868224 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02627776 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00786258 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WFOGO طی یک ساعت گذشته به میزان +2.28% و در هفت روز اخیر به میزان -3.55% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 11.49K رسیده است.

اطلاعات بازار Wrapped FOGO (WFOGO)

ارزش بازار $ 87.81M$ 87.81M $ 87.81M حجم (24 ساعته) $ 11.49K$ 11.49K $ 11.49K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 87.81M$ 87.81M $ 87.81M سرمایه در گردش 10.05B 10.05B 10.05B عرضه کل 10,047,597,306.94002 10,047,597,306.94002 10,047,597,306.94002

ارزش بازار فعلی Wrapped FOGO برابر است با $ 87.81M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 11.49K. عرضه در گردش WFOGO برابر است با 10.05B، و عرضه کل آن 10047597306.94002 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 87.81M است.