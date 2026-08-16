قیمت امروز Wrapped Citrea Bitcoin

قیمت لحظه‌ ای Wrapped Citrea Bitcoin (WCBTC) در حال حاضر برابر با $ 62,802 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.74% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WCBTC به USD برابر با $ 62,802 برای هر WCBTC می‌ باشد.

توکن Wrapped Citrea Bitcoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,876,351 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 61.72 WCBTC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WCBTC در بازه‌ ای بین $ 62,233 (حداقل) و $ 64,167 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 124,156 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 54,621 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WCBTC طی یک ساعت گذشته به میزان +0.05% و در هفت روز اخیر به میزان -4.03% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 756.17 رسیده است.

اطلاعات بازار Wrapped Citrea Bitcoin (WCBTC)

ارزش بازار $ 3.88M$ 3.88M $ 3.88M حجم (24 ساعته) $ 756.17$ 756.17 $ 756.17 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.88M$ 3.88M $ 3.88M سرمایه در گردش 61.72 61.72 61.72 عرضه کل 61.72442493223325 61.72442493223325 61.72442493223325

ارزش بازار فعلی Wrapped Citrea Bitcoin برابر است با $ 3.88M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 756.17. عرضه در گردش WCBTC برابر است با 61.72، و عرضه کل آن 61.72442493223325 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.88M است.