Wrapped Aave Plasma USDeWAPLAUSDE چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Wrapped Aave Plasma USDe (USD)

ارزش Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Wrapped Aave Plasma USDe را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Wrapped Aave Plasma USDe را بررسی کنید!

WAPLAUSDE به ارزهای محلی

توکنومیکس Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)

درک، توکنومیکس Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WAPLAUSDE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) امروز Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WAPLAUSDE به واحد USD برابر است با 0.998601 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WAPLAUSDE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.998601 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WAPLAUSDE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Wrapped Aave Plasma USDe چقدر است؟ ارزش بازار WAPLAUSDE برابر است با $ 12.66M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WAPLAUSDE چقدر است؟ عرضه در گردش WAPLAUSDE برابر است با 12.67M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WAPLAUSDE چقدر بوده است؟ WAPLAUSDE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.028 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WAPLAUSDE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WAPLAUSDE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.956016 USD رسید. حجم معاملات WAPLAUSDE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WAPLAUSDE برابر است با -- USD . آیا WAPLAUSDE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WAPLAUSDE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WAPLAUSDE مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)