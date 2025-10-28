Wrapped Aave Optimism WETHWAOPTWETH چیست

پیش‌ بینی قیمت Wrapped Aave Optimism WETH (USD)

ارزش Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Wrapped Aave Optimism WETH را بررسی کنید.

WAOPTWETH به ارزهای محلی

توکنومیکس Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH)

درک، توکنومیکس Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WAOPTWETH بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) امروز Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WAOPTWETH به واحد USD برابر است با 4,381.62 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WAOPTWETH نسبت به USD چقدر است؟ $ 4,381.62 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WAOPTWETH نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Wrapped Aave Optimism WETH چقدر است؟ ارزش بازار WAOPTWETH برابر است با $ 1.13M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WAOPTWETH چقدر است؟ عرضه در گردش WAOPTWETH برابر است با 230.69 USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WAOPTWETH چقدر بوده است؟ WAOPTWETH به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 5,168.19 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WAOPTWETH در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WAOPTWETH به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 4,005.73 USD رسید. حجم معاملات WAOPTWETH چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WAOPTWETH برابر است با -- USD . آیا WAOPTWETH در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WAOPTWETH در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WAOPTWETH مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH)