قیمت لحظه‌ ای Wrapped Aave Ethereum Lido GHO امروز برابر است با 1.016 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت WAETHLIDOGHO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت WAETHLIDOGHO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Wrapped Aave Ethereum Lido GHO

قیمت Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 WAETHLIDOGHO به USD:

$1.016
$1.016$1.016
-0.50%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:18:58 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 1.013
$ 1.013$ 1.013
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 1.039
$ 1.039$ 1.039
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 1.013
$ 1.013$ 1.013

$ 1.039
$ 1.039$ 1.039

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 0.920237
$ 0.920237$ 0.920237

-0.60%

-0.57%

+0.55%

+0.55%

قیمت لحظه‌ ای Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) برابر است با $1.016. در 24 ساعت گذشته، WAETHLIDOGHO در بازه قیمتی حداقل $ 1.013 تا حداکثر $ 1.039 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته WAETHLIDOGHO برابر با $ 1.11 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.920237 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، WAETHLIDOGHO در یک ساعت گذشته -0.60%، در 24 ساعت گذشته -0.57% و در 7 روز گذشته +0.55% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO)

$ 18.73M
$ 18.73M$ 18.73M

--
----

$ 18.73M
$ 18.73M$ 18.73M

18.44M
18.44M 18.44M

18,443,973.8004726
18,443,973.8004726 18,443,973.8004726

ارزش بازار فعلی Wrapped Aave Ethereum Lido GHO برابر است با $ 18.73M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش WAETHLIDOGHO برابر است با 18.44M، و عرضه کل آن 18443973.8004726 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 18.73M است.

تاریخچه قیمت Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Wrapped Aave Ethereum Lido GHO به USD به میزان $ -0.005863100461266 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Wrapped Aave Ethereum Lido GHO به USD به میزان $ -0.0026384504 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Wrapped Aave Ethereum Lido GHO به USD به میزان $ +0.0003984752 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Wrapped Aave Ethereum Lido GHO به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.005863100461266-0.57%
30 روز$ -0.0026384504-0.25%
60 روز$ +0.0003984752+0.04%
90 روز$ 0--

Wrapped Aave Ethereum Lido GHOWAETHLIDOGHO چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (USD)

ارزش Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Wrapped Aave Ethereum Lido GHO را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Wrapped Aave Ethereum Lido GHO را بررسی کنید!

WAETHLIDOGHO به ارزهای محلی

توکنومیکس Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO)

درک، توکنومیکس Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WAETHLIDOGHO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO)

امروز Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای WAETHLIDOGHO به واحد USD برابر است با 1.016 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی WAETHLIDOGHO نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی WAETHLIDOGHO نسبت به USD برابر است با $ 1.016. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Wrapped Aave Ethereum Lido GHO چقدر است؟
ارزش بازار WAETHLIDOGHO برابر است با $ 18.73M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش WAETHLIDOGHO چقدر است؟
عرضه در گردش WAETHLIDOGHO برابر است با 18.44M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت WAETHLIDOGHO چقدر بوده است؟
WAETHLIDOGHO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.11 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت WAETHLIDOGHO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
WAETHLIDOGHO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.920237 USD رسید.
حجم معاملات WAETHLIDOGHO چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WAETHLIDOGHO برابر است با -- USD.
آیا WAETHLIDOGHO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد WAETHLIDOGHO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WAETHLIDOGHO مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:18:58 (UTC+8)

