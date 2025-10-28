Wrapped Aave Base EURCWABASEURC چیست

توکنومیکس Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC)

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) امروز Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WABASEURC به واحد USD برابر است با 1.19 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WABASEURC نسبت به USD چقدر است؟ $ 1.19 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WABASEURC نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Wrapped Aave Base EURC چقدر است؟ ارزش بازار WABASEURC برابر است با $ 142.84K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WABASEURC چقدر است؟ عرضه در گردش WABASEURC برابر است با 120.18K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WABASEURC چقدر بوده است؟ WABASEURC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.2 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WABASEURC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WABASEURC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 1.16 USD رسید. حجم معاملات WABASEURC چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WABASEURC برابر است با -- USD . آیا WABASEURC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WABASEURC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WABASEURC مراجعه کنید.

