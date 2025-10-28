Wrapped Aave Avalanche WAVAXWAAVAWAVAX چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Wrapped Aave Avalanche WAVAX (USD)

ارزش Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Wrapped Aave Avalanche WAVAX را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Wrapped Aave Avalanche WAVAX را بررسی کنید!

WAAVAWAVAX به ارزهای محلی

توکنومیکس Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX)

درک، توکنومیکس Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WAAVAWAVAX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) امروز Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WAAVAWAVAX به واحد USD برابر است با 21.5 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WAAVAWAVAX نسبت به USD چقدر است؟ $ 21.5 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WAAVAWAVAX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Wrapped Aave Avalanche WAVAX چقدر است؟ ارزش بازار WAAVAWAVAX برابر است با $ 111.12K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WAAVAWAVAX چقدر است؟ عرضه در گردش WAAVAWAVAX برابر است با 5.17K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WAAVAWAVAX چقدر بوده است؟ WAAVAWAVAX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 37.8 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WAAVAWAVAX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WAAVAWAVAX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 9.46 USD رسید. حجم معاملات WAAVAWAVAX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WAAVAWAVAX برابر است با -- USD . آیا WAAVAWAVAX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WAAVAWAVAX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WAAVAWAVAX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX)