Wrapped Aave Avalanche USDTWAAVAUSDT چیست

پیش‌ بینی قیمت Wrapped Aave Avalanche USDT (USD)

ارزش Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Wrapped Aave Avalanche USDT را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Wrapped Aave Avalanche USDT را بررسی کنید!

WAAVAUSDT به ارزهای محلی

توکنومیکس Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT)

درک، توکنومیکس Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WAAVAUSDT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) امروز Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WAAVAUSDT به واحد USD برابر است با 1.18 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WAAVAUSDT نسبت به USD چقدر است؟ $ 1.18 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WAAVAUSDT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Wrapped Aave Avalanche USDT چقدر است؟ ارزش بازار WAAVAUSDT برابر است با $ 146.85K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WAAVAUSDT چقدر است؟ عرضه در گردش WAAVAUSDT برابر است با 124.95K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WAAVAUSDT چقدر بوده است؟ WAAVAUSDT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.44 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WAAVAUSDT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WAAVAUSDT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.574882 USD رسید. حجم معاملات WAAVAUSDT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WAAVAUSDT برابر است با -- USD . آیا WAAVAUSDT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WAAVAUSDT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WAAVAUSDT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT)