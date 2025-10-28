Wrapped Aave Avalanche USDCWAAVAUSDC چیست

پیش‌ بینی قیمت Wrapped Aave Avalanche USDC (USD)

ارزش Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Wrapped Aave Avalanche USDC را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Wrapped Aave Avalanche USDC را بررسی کنید!

WAAVAUSDC به ارزهای محلی

توکنومیکس Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC)

درک، توکنومیکس Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WAAVAUSDC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) امروز Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WAAVAUSDC به واحد USD برابر است با 1.17 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WAAVAUSDC نسبت به USD چقدر است؟ $ 1.17 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WAAVAUSDC نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Wrapped Aave Avalanche USDC چقدر است؟ ارزش بازار WAAVAUSDC برابر است با $ 175.42K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WAAVAUSDC چقدر است؟ عرضه در گردش WAAVAUSDC برابر است با 149.86K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WAAVAUSDC چقدر بوده است؟ WAAVAUSDC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.41 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WAAVAUSDC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WAAVAUSDC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.566241 USD رسید. حجم معاملات WAAVAUSDC چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WAAVAUSDC برابر است با -- USD . آیا WAAVAUSDC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WAAVAUSDC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WAAVAUSDC مراجعه کنید.

