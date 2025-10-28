قیمت لحظه‌ ای Wrapped Aave Arbitrum GHO امروز برابر است با 1.069 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت WAARBGHO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت WAARBGHO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Wrapped Aave Arbitrum GHO امروز برابر است با 1.069 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت WAARBGHO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت WAARBGHO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO)

قیمت Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 WAARBGHO به USD:

$1.069
$1.069$1.069
-1.40%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:18:12 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 1.059
$ 1.059$ 1.059
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 1.093
$ 1.093$ 1.093
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 1.059
$ 1.059$ 1.059

$ 1.093
$ 1.093$ 1.093

$ 1.098
$ 1.098$ 1.098

$ 0.976544
$ 0.976544$ 0.976544

+0.86%

-1.42%

-0.18%

-0.18%

قیمت لحظه‌ ای Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) برابر است با $1.069. در 24 ساعت گذشته، WAARBGHO در بازه قیمتی حداقل $ 1.059 تا حداکثر $ 1.093 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته WAARBGHO برابر با $ 1.098 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.976544 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، WAARBGHO در یک ساعت گذشته +0.86%، در 24 ساعت گذشته -1.42% و در 7 روز گذشته -0.18% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO)

$ 5.71M
$ 5.71M$ 5.71M

--
----

$ 5.71M
$ 5.71M$ 5.71M

5.34M
5.34M 5.34M

5,338,952.964226659
5,338,952.964226659 5,338,952.964226659

ارزش بازار فعلی Wrapped Aave Arbitrum GHO برابر است با $ 5.71M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش WAARBGHO برابر است با 5.34M، و عرضه کل آن 5338952.964226659 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.71M است.

تاریخچه قیمت Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Wrapped Aave Arbitrum GHO به USD به میزان $ -0.01547893819755 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Wrapped Aave Arbitrum GHO به USD به میزان $ +0.0025336369 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Wrapped Aave Arbitrum GHO به USD به میزان $ +0.0011297192 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Wrapped Aave Arbitrum GHO به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.01547893819755-1.42%
30 روز$ +0.0025336369+0.24%
60 روز$ +0.0011297192+0.11%
90 روز$ 0--

Wrapped Aave Arbitrum GHOWAARBGHO چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Wrapped Aave Arbitrum GHO (USD)

ارزش Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Wrapped Aave Arbitrum GHO را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Wrapped Aave Arbitrum GHO را بررسی کنید!

WAARBGHO به ارزهای محلی

توکنومیکس Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO)

درک، توکنومیکس Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WAARBGHO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO)

امروز Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای WAARBGHO به واحد USD برابر است با 1.069 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی WAARBGHO نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی WAARBGHO نسبت به USD برابر است با $ 1.069. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Wrapped Aave Arbitrum GHO چقدر است؟
ارزش بازار WAARBGHO برابر است با $ 5.71M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش WAARBGHO چقدر است؟
عرضه در گردش WAARBGHO برابر است با 5.34M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت WAARBGHO چقدر بوده است؟
WAARBGHO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.098 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت WAARBGHO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
WAARBGHO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.976544 USD رسید.
حجم معاملات WAARBGHO چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WAARBGHO برابر است با -- USD.
آیا WAARBGHO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد WAARBGHO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WAARBGHO مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:18:12 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

