Wrapped Aave Arbitrum GHOWAARBGHO چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Wrapped Aave Arbitrum GHO (USD)

ارزش Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Wrapped Aave Arbitrum GHO را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Wrapped Aave Arbitrum GHO را بررسی کنید!

WAARBGHO به ارزهای محلی

توکنومیکس Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO)

درک، توکنومیکس Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WAARBGHO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) امروز Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WAARBGHO به واحد USD برابر است با 1.069 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WAARBGHO نسبت به USD چقدر است؟ $ 1.069 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WAARBGHO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Wrapped Aave Arbitrum GHO چقدر است؟ ارزش بازار WAARBGHO برابر است با $ 5.71M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WAARBGHO چقدر است؟ عرضه در گردش WAARBGHO برابر است با 5.34M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WAARBGHO چقدر بوده است؟ WAARBGHO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.098 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WAARBGHO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WAARBGHO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.976544 USD رسید. حجم معاملات WAARBGHO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WAARBGHO برابر است با -- USD . آیا WAARBGHO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WAARBGHO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WAARBGHO مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO)