قیمت امروز World Rebuilding Trust

قیمت لحظه‌ ای World Rebuilding Trust (WRT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.94% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WRT به USD برابر با $ 0 برای هر WRT می‌ باشد.

توکن World Rebuilding Trust در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11,070.11 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.93M WRT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WRT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WRT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -0.15% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار World Rebuilding Trust (WRT)

ارزش بازار $ 11.07K$ 11.07K $ 11.07K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11.07K$ 11.07K $ 11.07K سرمایه در گردش 999.93M 999.93M 999.93M عرضه کل 999,930,540.277753 999,930,540.277753 999,930,540.277753

ارزش بازار فعلی World Rebuilding Trust برابر است با $ 11.07K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش WRT برابر است با 999.93M، و عرضه کل آن 999930540.277753 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.07K است.