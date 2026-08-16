قیمت امروز World Of Claudecraft

قیمت لحظه‌ ای World Of Claudecraft (WOC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2,37% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WOC به USD برابر با $ 0 برای هر WOC می‌ باشد.

توکن World Of Claudecraft در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 158.426 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 997,27M WOC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WOC در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WOC طی یک ساعت گذشته به میزان +%0,12 و در هفت روز اخیر به میزان +%1,97 تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 924,49 رسیده است.

اطلاعات بازار World Of Claudecraft (WOC)

ارزش بازار $ 158,43K$ 158,43K $ 158,43K حجم (24 ساعته) $ 924,49$ 924,49 $ 924,49 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 158,43K$ 158,43K $ 158,43K سرمایه در گردش 997,27M 997,27M 997,27M عرضه کل 997.269.830,171591 997.269.830,171591 997.269.830,171591

ارزش بازار فعلی World Of Claudecraft برابر است با $ 158,43K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 924,49. عرضه در گردش WOC برابر است با 997,27M، و عرضه کل آن 997269830.171591 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 158,43K است.