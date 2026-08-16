قیمت امروز World Collective Oil Reserve

قیمت لحظه‌ ای World Collective Oil Reserve (WCOR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.53% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WCOR به USD برابر با $ 0 برای هر WCOR می‌ باشد.

توکن World Collective Oil Reserve در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 153,011 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.98M WCOR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WCOR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02498724 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WCOR طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -3.17% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 163.74 رسیده است.

اطلاعات بازار World Collective Oil Reserve (WCOR)

ارزش بازار $ 153.01K$ 153.01K $ 153.01K حجم (24 ساعته) $ 163.74$ 163.74 $ 163.74 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 153.01K$ 153.01K $ 153.01K سرمایه در گردش 999.98M 999.98M 999.98M عرضه کل 999,982,510.496759 999,982,510.496759 999,982,510.496759

ارزش بازار فعلی World Collective Oil Reserve برابر است با $ 153.01K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 163.74. عرضه در گردش WCOR برابر است با 999.98M، و عرضه کل آن 999982510.496759 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 153.01K است.