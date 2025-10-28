WONEYWONEY چیست

$WONEY is a community-driven meme token created to unify and represent the diverse meme communities in the crypto ecosystem. Its purpose is to serve as a cultural currency for meme enthusiasts, offering a fun and recognizable medium of exchange across different communities. A portion of the supply has already been burned, introducing scarcity from the beginning. The project is listed on decentralized exchanges and is fully transparent about its nature: $WONEY has no intrinsic financial value and should not be considered an investment. It is designed purely for entertainment, community engagement, and as a symbol of the meme culture within the digital asset space.

منبع WONEY (WONEY) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت WONEY (USD)

ارزش WONEY (WONEY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از WONEY (WONEY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت WONEY را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت WONEY را بررسی کنید!

WONEY به ارزهای محلی

توکنومیکس WONEY (WONEY)

درک، توکنومیکس WONEY (WONEY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WONEY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره WONEY (WONEY) امروز WONEY (WONEY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WONEY به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WONEY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WONEY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار WONEY چقدر است؟ ارزش بازار WONEY برابر است با $ 18.62K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WONEY چقدر است؟ عرضه در گردش WONEY برابر است با 871.71M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WONEY چقدر بوده است؟ WONEY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WONEY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WONEY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات WONEY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WONEY برابر است با -- USD . آیا WONEY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WONEY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WONEY مراجعه کنید.

