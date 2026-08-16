قیمت امروز Woke Mind Virus

قیمت لحظه‌ ای Woke Mind Virus (WOKE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.16% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WOKE به USD برابر با $ 0 برای هر WOKE می‌ باشد.

توکن Woke Mind Virus در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,808.88 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B WOKE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WOKE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WOKE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -4.23% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Woke Mind Virus (WOKE)

ارزش بازار $ 10.81K$ 10.81K $ 10.81K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.81K$ 10.81K $ 10.81K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Woke Mind Virus برابر است با $ 10.81K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش WOKE برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.81K است.