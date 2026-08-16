قیمت امروز Wisdomise AI

قیمت لحظه‌ ای Wisdomise AI (WSDM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 46.09% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WSDM به USD برابر با $ 0 برای هر WSDM می‌ باشد.

توکن Wisdomise AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 24,134 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 487.87M WSDM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WSDM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.134712 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WSDM طی یک ساعت گذشته به میزان +1.46% و در هفت روز اخیر به میزان -49.95% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Wisdomise AI (WSDM)

ارزش بازار $ 24.13K$ 24.13K $ 24.13K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 28.53K$ 28.53K $ 28.53K سرمایه در گردش 487.87M 487.87M 487.87M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Wisdomise AI برابر است با $ 24.13K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش WSDM برابر است با 487.87M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 28.53K است.