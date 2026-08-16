قیمت امروز Wing Finance

قیمت لحظه‌ ای Wing Finance (WING) در حال حاضر برابر با $ 0.00299829 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WING به USD برابر با $ 0.00299829 برای هر WING می‌ باشد.

توکن Wing Finance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 20,694 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 6.92M WING می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WING در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 249.54 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00179875 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WING طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 810.89 رسیده است.

اطلاعات بازار Wing Finance (WING)

ارزش بازار $ 20.69K$ 20.69K $ 20.69K حجم (24 ساعته) $ 810.89$ 810.89 $ 810.89 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 22.90K$ 22.90K $ 22.90K سرمایه در گردش 6.92M 6.92M 6.92M عرضه کل 7,638,124.869989271 7,638,124.869989271 7,638,124.869989271

ارزش بازار فعلی Wing Finance برابر است با $ 20.69K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 810.89. عرضه در گردش WING برابر است با 6.92M، و عرضه کل آن 7638124.869989271 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 22.90K است.