قیمت امروز Wilson Lo Siento

قیمت لحظه‌ ای Wilson Lo Siento (WILSON) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.52% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WILSON به USD برابر با $ 0 برای هر WILSON می‌ باشد.

توکن Wilson Lo Siento در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,884.51 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.66M WILSON می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WILSON در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00102208 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WILSON طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -4.32% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Wilson Lo Siento (WILSON)

ارزش بازار $ 10.88K$ 10.88K $ 10.88K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.88K$ 10.88K $ 10.88K سرمایه در گردش 999.66M 999.66M 999.66M عرضه کل 999,659,278.743437 999,659,278.743437 999,659,278.743437

ارزش بازار فعلی Wilson Lo Siento برابر است با $ 10.88K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش WILSON برابر است با 999.66M، و عرضه کل آن 999659278.743437 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.88K است.