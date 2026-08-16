قیمت امروز Wiener Doge on Solana

قیمت لحظه‌ ای Wiener Doge on Solana (WIENER) در حال حاضر برابر با $ 0,127451 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0,87% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WIENER به USD برابر با $ 0,127451 برای هر WIENER می‌ باشد.

توکن Wiener Doge on Solana در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 127 362 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999,30K WIENER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WIENER در بازه‌ ای بین $ 0,125877 (حداقل) و $ 0,127982 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 6,02 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0,125877 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WIENER طی یک ساعت گذشته به میزان +0,00% و در هفت روز اخیر به میزان -19,75% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 20,24 رسیده است.

اطلاعات بازار Wiener Doge on Solana (WIENER)

ارزش بازار $ 127,36K$ 127,36K $ 127,36K حجم (24 ساعته) $ 20,24$ 20,24 $ 20,24 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 127,36K$ 127,36K $ 127,36K سرمایه در گردش 999,30K 999,30K 999,30K عرضه کل 999 299,296232 999 299,296232 999 299,296232

ارزش بازار فعلی Wiener Doge on Solana برابر است با $ 127,36K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 20,24. عرضه در گردش WIENER برابر است با 999,30K، و عرضه کل آن 999299.296232 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 127,36K است.