WhaleAIWHAI چیست

WhaleAI is a cryptocurrency project featuring the deflationary $WHAI token, supported by a vault of high-value digital assets. Its innovative WhaleAI Bot monitors over 1,000 whale wallets, delivering real-time market insights. Access to exclusive data is token-gated, requiring 2,000 $WHAI. The project offers detailed whale accumulation cases and in-depth analyses of AI-driven and crypto tokens.

منبع WhaleAI (WHAI) وب سایت رسمی

توکنومیکس WhaleAI (WHAI)

درک، توکنومیکس WhaleAI (WHAI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WHAI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره WhaleAI (WHAI) امروز WhaleAI (WHAI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WHAI به واحد USD برابر است با 0.173425 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WHAI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.173425 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WHAI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار WhaleAI چقدر است؟ ارزش بازار WHAI برابر است با $ 173.30K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WHAI چقدر است؟ عرضه در گردش WHAI برابر است با 1.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WHAI چقدر بوده است؟ WHAI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.532364 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WHAI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WHAI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.068646 USD رسید. حجم معاملات WHAI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WHAI برابر است با -- USD . آیا WHAI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WHAI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WHAI مراجعه کنید.

