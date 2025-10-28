Weth HedzHEDZ چیست

WETH HEDZ is a meme token and NFT project that satirizes, celebrates, and documents the beautiful chaos of full-time crypto addiction. If you're not on Meth, you're probably on Weth. We're not here to sell you hype. We're here to reflect what happens when "candles" becomes your personality. Serving the unhinged obsession with crypto, DeFi, JPEG culture, and blockchain degeneracy. It's a satirical art and culture movement. A support group for the chainbound. tribute to the hopelessly online. We represent the people who told their families, "Trust me, i can 2X the money I owe you ," The ones who see a bowl of cereal and wonder if it's tokenized yet. We're here to show you what the crypto space actually looks like: Unstable, hilarious, dangerous, brilliant. Exactly like the people in it. The $HEDZ token is the fuel behind the madness, powering staking, utility, rewards, and whatever else the devs dream up in their next dopamine spiral. Because we're not just here for the memes. We're building utility — in our own, unhinged way.

منبع Weth Hedz (HEDZ) وب سایت رسمی

HEDZ به ارزهای محلی

توکنومیکس Weth Hedz (HEDZ)

درک، توکنومیکس Weth Hedz (HEDZ) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HEDZ بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Weth Hedz (HEDZ) امروز Weth Hedz (HEDZ) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای HEDZ به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی HEDZ نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی HEDZ نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Weth Hedz چقدر است؟ ارزش بازار HEDZ برابر است با $ 9.19K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش HEDZ چقدر است؟ عرضه در گردش HEDZ برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت HEDZ چقدر بوده است؟ HEDZ به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت HEDZ در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ HEDZ به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات HEDZ چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HEDZ برابر است با -- USD . آیا HEDZ در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد HEDZ در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HEDZ مراجعه کنید.

