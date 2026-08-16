قیمت امروز WeatherXM

قیمت لحظه‌ ای WeatherXM (WXM) در حال حاضر برابر با $ 0.00623837 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 22.88% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WXM به USD برابر با $ 0.00623837 برای هر WXM می‌ باشد.

توکن WeatherXM در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 163,153 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 26.16M WXM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WXM در بازه‌ ای بین $ 0.00623788 (حداقل) و $ 0.00807885 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.38 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00446604 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WXM طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -18.17% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 563.77 رسیده است.

اطلاعات بازار WeatherXM (WXM)

ارزش بازار $ 163.15K$ 163.15K $ 163.15K حجم (24 ساعته) $ 563.77$ 563.77 $ 563.77 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 623.84K$ 623.84K $ 623.84K سرمایه در گردش 26.16M 26.16M 26.16M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی WeatherXM برابر است با $ 163.15K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 563.77. عرضه در گردش WXM برابر است با 26.16M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 623.84K است.