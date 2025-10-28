قیمت لحظه‌ ای We Love Legs امروز برابر است با 0.00008727 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت LEGS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت LEGS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای We Love Legs امروز برابر است با 0.00008727 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت LEGS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت LEGS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره LEGS

اطلاعات قیمت LEGS

وب‌سایت رسمی LEGS

توکنومیکس LEGS

پیش‌بینی قیمت LEGS

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو We Love Legs

قیمت We Love Legs (LEGS)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 LEGS به USD:

--
----
-6.60%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای We Love Legs (LEGS)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:27:12 (UTC+8)

اطلاعات قیمت We Love Legs (LEGS) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00008676
$ 0.00008676$ 0.00008676
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00009423
$ 0.00009423$ 0.00009423
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00008676
$ 0.00008676$ 0.00008676

$ 0.00009423
$ 0.00009423$ 0.00009423

$ 0.00076242
$ 0.00076242$ 0.00076242

$ 0.00005467
$ 0.00005467$ 0.00005467

-1.23%

-6.63%

+16.35%

+16.35%

قیمت لحظه‌ ای We Love Legs (LEGS) برابر است با $0.00008727. در 24 ساعت گذشته، LEGS در بازه قیمتی حداقل $ 0.00008676 تا حداکثر $ 0.00009423 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته LEGS برابر با $ 0.00076242 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00005467 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، LEGS در یک ساعت گذشته -1.23%، در 24 ساعت گذشته -6.63% و در 7 روز گذشته +16.35% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار We Love Legs (LEGS)

$ 87.26K
$ 87.26K$ 87.26K

--
----

$ 87.26K
$ 87.26K$ 87.26K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی We Love Legs برابر است با $ 87.26K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LEGS برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 87.26K است.

تاریخچه قیمت We Love Legs (LEGS) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت We Love Legs به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت We Love Legs به USD به میزان $ +0.0000242617 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت We Love Legs به USD به میزان $ -0.0000543027 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت We Love Legs به USD به میزان $ -0.00023521162274949125 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-6.63%
30 روز$ +0.0000242617+27.80%
60 روز$ -0.0000543027-62.22%
90 روز$ -0.00023521162274949125-72.93%

We Love LegsLEGS چیست

We Love Legs is a tongue-in-cheek meme token on Solana built purely for degen fun and ironic appreciation of legendary crypto meme culture. There’s no utility—only vibes, laughter, and community jokes. Launched via Pump.fun, it was fair-launched, 100% distributed to the public. Now tradable on Jupiter, it brings together meme lovers in a collective laugh. Symbolic, lighthearted, and entirely community-led, We Love Legs embraces the absurdity of crypto meme culture.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع We Love Legs (LEGS)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت We Love Legs (USD)

ارزش We Love Legs (LEGS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از We Love Legs (LEGS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت We Love Legs را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت We Love Legs را بررسی کنید!

LEGS به ارزهای محلی

توکنومیکس We Love Legs (LEGS)

درک، توکنومیکس We Love Legs (LEGS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LEGS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره We Love Legs (LEGS)

امروز We Love Legs (LEGS) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای LEGS به واحد USD برابر است با 0.00008727 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی LEGS نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی LEGS نسبت به USD برابر است با $ 0.00008727. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار We Love Legs چقدر است؟
ارزش بازار LEGS برابر است با $ 87.26K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش LEGS چقدر است؟
عرضه در گردش LEGS برابر است با 1.00B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت LEGS چقدر بوده است؟
LEGS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00076242 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت LEGS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
LEGS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00005467 USD رسید.
حجم معاملات LEGS چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LEGS برابر است با -- USD.
آیا LEGS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد LEGS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LEGS مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:27:12 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به We Love Legs (LEGS)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,838.42
$113,838.42$113,838.42

-0.98%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,084.56
$4,084.56$4,084.56

-2.11%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04918
$0.04918$0.04918

-11.72%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.09
$199.09$199.09

-0.50%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.4900
$4.4900$4.4900

-13.42%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,084.56
$4,084.56$4,084.56

-2.11%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,838.42
$113,838.42$113,838.42

-0.98%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.09
$199.09$199.09

-0.50%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6174
$2.6174$2.6174

-1.64%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,126.84
$1,126.84$1,126.84

-1.47%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ant Token

Ant Token

ANTY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000003025
$0.0000000000000003025$0.0000000000000003025

+2,675.22%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1664
$0.1664$0.1664

+232.80%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04416
$0.04416$0.04416

+120.80%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000206
$0.0000000000206$0.0000000000206

+101.96%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03549
$0.03549$0.03549

+90.60%