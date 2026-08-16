قیمت امروز WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals

قیمت لحظه‌ ای WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WAV3 به USD برابر با $ 0 برای هر WAV3 می‌ باشد.

توکن WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 25,734 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B WAV3 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WAV3 در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WAV3 طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3)

ارزش بازار $ 25.73K$ 25.73K $ 25.73K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 25.73K$ 25.73K $ 25.73K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals برابر است با $ 25.73K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش WAV3 برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 25.73K است.