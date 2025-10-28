WasderWAS چیست

Wasder is a Swedish company that was first launched in 2017 as a social community platform for gamers, and the token reward ecosystem was launched May 7th, 2021. The platform enables gamers to utilize several tools to find other gamers to play with, host their own communities, connect with their favorite streamers, have party chats with friends and much more. With the launch of a token comes integration of NFTs, virtual events, tournaments and much more. The platform itself has been in open beta since 2020, and onboarded over 100,000 new users during the first year.

منبع Wasder (WAS) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Wasder (USD)

ارزش Wasder (WAS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Wasder (WAS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Wasder را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Wasder را بررسی کنید!

WAS به ارزهای محلی

توکنومیکس Wasder (WAS)

درک، توکنومیکس Wasder (WAS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WAS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Wasder (WAS) امروز Wasder (WAS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WAS به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WAS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WAS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Wasder چقدر است؟ ارزش بازار WAS برابر است با $ 24.47K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WAS چقدر است؟ عرضه در گردش WAS برابر است با 597.08M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WAS چقدر بوده است؟ WAS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0615 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WAS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WAS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات WAS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WAS برابر است با -- USD . آیا WAS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WAS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WAS مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Wasder (WAS)