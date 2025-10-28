Wall Street ShibaSTIBA چیست

Wall Street Shiba ($STIBA) is an ERC-20 meme coin on Ethereum with a 1 billion token supply, inspired by Wall Street's financial ethos and Shiba Inu culture. It aims to blend meme-driven community engagement with AI and DeFi concepts, offering speculative trading on Uniswap V2. Liquidity is locked for one month, and ownership is renounced. The project engages users via its website, telegram , and Twitter, with KOL partnerships and meme contests.

درک، توکنومیکس Wall Street Shiba (STIBA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده STIBA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Wall Street Shiba (STIBA) امروز Wall Street Shiba (STIBA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای STIBA به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی STIBA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی STIBA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Wall Street Shiba چقدر است؟ ارزش بازار STIBA برابر است با $ 188.74K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش STIBA چقدر است؟ عرضه در گردش STIBA برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت STIBA چقدر بوده است؟ STIBA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01904074 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت STIBA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ STIBA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات STIBA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای STIBA برابر است با -- USD . آیا STIBA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد STIBA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت STIBA مراجعه کنید.

