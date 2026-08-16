قیمت امروز Wall Street Pepe

قیمت لحظه‌ ای Wall Street Pepe (WEPE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.48% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WEPE به USD برابر با $ 0 برای هر WEPE می‌ باشد.

توکن Wall Street Pepe در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 962,532 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 194.71B WEPE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WEPE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WEPE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.47% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Wall Street Pepe (WEPE)

ارزش بازار $ 962.53K$ 962.53K $ 962.53K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 962.53K$ 962.53K $ 962.53K سرمایه در گردش 194.71B 194.71B 194.71B عرضه کل 194,708,125,998.6211 194,708,125,998.6211 194,708,125,998.6211

ارزش بازار فعلی Wall Street Pepe برابر است با $ 962.53K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش WEPE برابر است با 194.71B، و عرضه کل آن 194708125998.6211 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 962.53K است.