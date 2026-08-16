قیمت امروز Wall Street Memes

قیمت لحظه‌ ای Wall Street Memes (WSM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WSM به USD برابر با $ 0 برای هر WSM می‌ باشد.

توکن Wall Street Memes در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 271,914 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.88B WSM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WSM در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.076991 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WSM طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +2.61% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 15.35 رسیده است.

اطلاعات بازار Wall Street Memes (WSM)

ارزش بازار $ 271.91K$ 271.91K $ 271.91K حجم (24 ساعته) $ 15.35$ 15.35 $ 15.35 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 273.88K$ 273.88K $ 273.88K سرمایه در گردش 1.88B 1.88B 1.88B عرضه کل 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Wall Street Memes برابر است با $ 271.91K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 15.35. عرضه در گردش WSM برابر است با 1.88B، و عرضه کل آن 2000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 273.88K است.