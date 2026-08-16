قیمت امروز Wagmi Coin

قیمت لحظه‌ ای Wagmi Coin (WAGMI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.17% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WAGMI به USD برابر با $ 0 برای هر WAGMI می‌ باشد.

توکن Wagmi Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 73,624 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 420.69T WAGMI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WAGMI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WAGMI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -3.23% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Wagmi Coin (WAGMI)

ارزش بازار $ 73.62K$ 73.62K $ 73.62K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 73.62K$ 73.62K $ 73.62K سرمایه در گردش 420.69T 420.69T 420.69T عرضه کل 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Wagmi Coin برابر است با $ 73.62K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش WAGMI برابر است با 420.69T، و عرضه کل آن 420690000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 73.62K است.