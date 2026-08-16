قیمت امروز Wadoozie

قیمت لحظه‌ ای Wadoozie (WADZ) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.71% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WADZ به USD برابر با $ 0 برای هر WADZ می‌ باشد.

توکن Wadoozie در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 49,165 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 799.94M WADZ می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WADZ در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00437351 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WADZ طی یک ساعت گذشته به میزان -0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -26.93% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Wadoozie (WADZ)

ارزش بازار $ 49.17K$ 49.17K $ 49.17K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 61.46K$ 61.46K $ 61.46K سرمایه در گردش 799.94M 799.94M 799.94M عرضه کل 1,000,000,001.0 1,000,000,001.0 1,000,000,001.0

ارزش بازار فعلی Wadoozie برابر است با $ 49.17K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش WADZ برابر است با 799.94M، و عرضه کل آن 1000000001.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 61.46K است.