W3Starter Launchpad TokenW3LT چیست

W3Starter Launchpad is a platform specifically designed to support early-stage Web3 projects in raising funds and gaining exposure. By offering a curated selection of high-potential projects, it connects promising ventures with a community of investors who are keen to support innovative solutions within the blockchain space. The platform serves as a bridge between emerging projects and investors. W3LT is the platform's utility token, primarily used for purchasing services within the platform and for activity incentives.

منبع W3Starter Launchpad Token (W3LT) وب سایت رسمی