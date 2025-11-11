اقتصاد توکنی Vooz Coin (VOOZ)

اقتصاد توکنی Vooz Coin (VOOZ)

با بینش‌ های کلیدی در مورد Vooz Coin (VOOZ)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 17:57:32 (UTC+8)
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Vooz Coin (VOOZ)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Vooz Coin (VOOZ)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 167.23K
کل عرضه:
$ 998.41M
منبع تغذیه در گردش:
$ 998.41M
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 167.23K
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.00131691
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0.00016696
قیمت فعلی:
$ 0.00016752
اطلاعات Vooz Coin (VOOZ).

Vooz is redefining online social interaction — fusing dynamic entertainment and seamlessly bridging users from Web2 to Web3.

This isn’t just another “utility token” propping up a Web2 product. With Vooz, Web2 growth is Web3 growth. Every new user, every interaction, and every moment spent on our platform directly fuels on-chain value.

On vooz.co, users can engage in anonymous video chats, connect based on shared interests, and filter interactions by gender or location — powered by Vooz Points, traditionally purchased with USD. Now, those same points are available at a discount so big you can't ignore via our native token, $VOOZ.

Already live and thriving with over 75,000 unique monthly users and growing fast, Vooz is poised to become the most engaging video chat platform since Omegle. What sets us apart? Transaction fees from $VOOZ are funneled directly into marketing, driving aggressive growth and positioning $VOOZ to become one of the most visible tokens on Solana.

وب‌ سایت رسمی:
https://vooz.co/
وایت پیپر
https://medium.com/@jaden_23068/vooz-white-paper-d187497bb755

توکنومیکس Vooz Coin (VOOZ): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی Vooz Coin (VOOZ) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های VOOZ که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های VOOZ که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی VOOZ را درک کردید، قیمت زنده توکن VOOZ را بررسی کنید!

