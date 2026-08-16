قیمت امروز Voltage Finance

قیمت لحظه‌ ای Voltage Finance (VOLT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VOLT به USD برابر با $ 0 برای هر VOLT می‌ باشد.

توکن Voltage Finance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 423,065 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 8.73B VOLT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VOLT در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00533542 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VOLT طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +518.21% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Voltage Finance (VOLT)

ارزش بازار $ 423.07K$ 423.07K $ 423.07K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 423.07K$ 423.07K $ 423.07K سرمایه در گردش 8.73B 8.73B 8.73B عرضه کل 8,727,621,989.42893 8,727,621,989.42893 8,727,621,989.42893

ارزش بازار فعلی Voltage Finance برابر است با $ 423.07K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش VOLT برابر است با 8.73B، و عرضه کل آن 8727621989.42893 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 423.07K است.