VocaladVOCL چیست

Vocalad is a Context-Bound, Real-Time, Multilingual SLM for Web3 & Enterprise Voice Infrastructure. Vocalad is built to operate seamlessly across both Web3 and Web2 environments. From live crypto communities to enterprise support systems, whether integrated into a blockchain project, a telecom stack, or a multilingual helpdesk, each deployment is driven by a voice-first AI agent trained precisely on your data. Vocalad is a Context-Bound, Real-Time, Multilingual SLM for Web3 & Enterprise Voice Infrastructure. Vocalad is built to operate seamlessly across both Web3 and Web2 environments. From live crypto communities to enterprise support systems, whether integrated into a blockchain project, a telecom stack, or a multilingual helpdesk, each deployment is driven by a voice-first AI agent trained precisely on your data.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Vocalad (VOCL) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Vocalad (USD)

ارزش Vocalad (VOCL) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Vocalad (VOCL) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Vocalad را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Vocalad را بررسی کنید!

VOCL به ارزهای محلی

توکنومیکس Vocalad (VOCL)

درک، توکنومیکس Vocalad (VOCL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VOCL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Vocalad (VOCL) امروز Vocalad (VOCL) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای VOCL به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی VOCL نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی VOCL نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Vocalad چقدر است؟ ارزش بازار VOCL برابر است با $ 5.23K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش VOCL چقدر است؟ عرضه در گردش VOCL برابر است با 100.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت VOCL چقدر بوده است؟ VOCL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.03302275 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت VOCL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ VOCL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات VOCL چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VOCL برابر است با -- USD . آیا VOCL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد VOCL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VOCL مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Vocalad (VOCL)