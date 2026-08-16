قیمت امروز Vled Tenov

قیمت لحظه‌ ای Vled Tenov (TENOV) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.99% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TENOV به USD برابر با $ 0 برای هر TENOV می‌ باشد.

توکن Vled Tenov در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 29,583 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 915.41M TENOV می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TENOV در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TENOV طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -28.95% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Vled Tenov (TENOV)

ارزش بازار $ 29.58K$ 29.58K $ 29.58K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 29.58K$ 29.58K $ 29.58K سرمایه در گردش 915.41M 915.41M 915.41M عرضه کل 915,413,002.2763926 915,413,002.2763926 915,413,002.2763926

ارزش بازار فعلی Vled Tenov برابر است با $ 29.58K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TENOV برابر است با 915.41M، و عرضه کل آن 915413002.2763926 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 29.58K است.