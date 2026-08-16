قیمت امروز VladDog

قیمت لحظه‌ ای VladDog (VLADDOG) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.72% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VLADDOG به USD برابر با $ 0 برای هر VLADDOG می‌ باشد.

توکن VladDog در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 17,942.81 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 928.38M VLADDOG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VLADDOG در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VLADDOG طی یک ساعت گذشته به میزان -0.14% و در هفت روز اخیر به میزان -19.71% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار VladDog (VLADDOG)

ارزش بازار $ 17.94K$ 17.94K $ 17.94K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 19.33K$ 19.33K $ 19.33K سرمایه در گردش 928.38M 928.38M 928.38M عرضه کل 928,375,894.7390261 928,375,894.7390261 928,375,894.7390261

ارزش بازار فعلی VladDog برابر است با $ 17.94K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش VLADDOG برابر است با 928.38M، و عرضه کل آن 928375894.7390261 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 19.33K است.