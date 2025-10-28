Vizits CoinVIZITS چیست

$VIZITS is a Solana-based meme coin created for community engagement within the social ecosystem of its official website, Vizits.io We are focused on trying to bring fresh users into crypto world, by promoting Vizits.io website where people can buy our meme coin. We utilize banners, pop-unders and rich-media ads to promote the website on web on in-app. We display detailed statistics of the website so that everyone could see the growth of the $VIZITS ecosystem. $VIZITS is a Solana-based meme coin created for community engagement within the social ecosystem of its official website, Vizits.io We are focused on trying to bring fresh users into crypto world, by promoting Vizits.io website where people can buy our meme coin. We utilize banners, pop-unders and rich-media ads to promote the website on web on in-app. We display detailed statistics of the website so that everyone could see the growth of the $VIZITS ecosystem.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Vizits Coin (VIZITS) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Vizits Coin (USD)

ارزش Vizits Coin (VIZITS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Vizits Coin (VIZITS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Vizits Coin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Vizits Coin را بررسی کنید!

VIZITS به ارزهای محلی

توکنومیکس Vizits Coin (VIZITS)

درک، توکنومیکس Vizits Coin (VIZITS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VIZITS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Vizits Coin (VIZITS) امروز Vizits Coin (VIZITS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای VIZITS به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی VIZITS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی VIZITS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Vizits Coin چقدر است؟ ارزش بازار VIZITS برابر است با $ 39.23K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش VIZITS چقدر است؟ عرضه در گردش VIZITS برابر است با 967.98M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت VIZITS چقدر بوده است؟ VIZITS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت VIZITS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ VIZITS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات VIZITS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VIZITS برابر است با -- USD . آیا VIZITS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد VIZITS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VIZITS مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Vizits Coin (VIZITS)