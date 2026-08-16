قیمت امروز VISION ai by Virtuals

قیمت لحظه‌ ای VISION ai by Virtuals (VISION) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VISION به USD برابر با $ 0 برای هر VISION می‌ باشد.

توکن VISION ai by Virtuals در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 16,788.48 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 997.44M VISION می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VISION در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VISION طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -7.75% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار VISION ai by Virtuals (VISION)

ارزش بازار $ 16.79K$ 16.79K $ 16.79K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 16.79K$ 16.79K $ 16.79K سرمایه در گردش 997.44M 997.44M 997.44M عرضه کل 997,442,268.3491673 997,442,268.3491673 997,442,268.3491673

ارزش بازار فعلی VISION ai by Virtuals برابر است با $ 16.79K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش VISION برابر است با 997.44M، و عرضه کل آن 997442268.3491673 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 16.79K است.