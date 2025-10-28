Virtual Trade AgentVTA چیست

Your Autonomous Crypto Trading Partner Virtual Trade Agent (VTA) is a fully autonomous, narrative-driven AI built to trade crypto like a seasoned degen fast, smart, and ahead of the crowd.It doesn’t just look at charts or follow volume like a basic bot.VTA understands what’s going on what narratives are heating up, which wallets are aping early, and why certain coins are about to explode. Then it makes moves before the hype kicks in. ⚡️ Narrative AI Detection – Tracks evolving crypto narratives and adjusts in real time 📊 Liquidity & Volume Monitoring – Built-in scalper modules for early entries and exits 🔎 High-Performer Wallet Tracking – Observes and adapts based on capital flows from elite on-chain players 🧱 Modular AI Architecture – Designed to scale, evolve, and coordinate multiple strategies across volatile markets Your Autonomous Crypto Trading Partner Virtual Trade Agent (VTA) is a fully autonomous, narrative-driven AI built to trade crypto like a seasoned degen fast, smart, and ahead of the crowd.It doesn’t just look at charts or follow volume like a basic bot.VTA understands what’s going on what narratives are heating up, which wallets are aping early, and why certain coins are about to explode. Then it makes moves before the hype kicks in. ⚡️ Narrative AI Detection – Tracks evolving crypto narratives and adjusts in real time 📊 Liquidity & Volume Monitoring – Built-in scalper modules for early entries and exits 🔎 High-Performer Wallet Tracking – Observes and adapts based on capital flows from elite on-chain players 🧱 Modular AI Architecture – Designed to scale, evolve, and coordinate multiple strategies across volatile markets

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Virtual Trade Agent (VTA) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Virtual Trade Agent (USD)

ارزش Virtual Trade Agent (VTA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Virtual Trade Agent (VTA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Virtual Trade Agent را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Virtual Trade Agent را بررسی کنید!

VTA به ارزهای محلی

توکنومیکس Virtual Trade Agent (VTA)

درک، توکنومیکس Virtual Trade Agent (VTA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VTA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Virtual Trade Agent (VTA) امروز Virtual Trade Agent (VTA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای VTA به واحد USD برابر است با 0.00607516 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی VTA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00607516 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی VTA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Virtual Trade Agent چقدر است؟ ارزش بازار VTA برابر است با $ 5.77K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش VTA چقدر است؟ عرضه در گردش VTA برابر است با 950.18K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت VTA چقدر بوده است؟ VTA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.056364 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت VTA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ VTA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00601006 USD رسید. حجم معاملات VTA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VTA برابر است با -- USD . آیا VTA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد VTA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VTA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Virtual Trade Agent (VTA)