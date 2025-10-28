VIDT DAOVIDT چیست

پیش‌ بینی قیمت VIDT DAO (USD)

ارزش VIDT DAO (VIDT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از VIDT DAO (VIDT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت VIDT DAO را بررسی کنید.

VIDT به ارزهای محلی

توکنومیکس VIDT DAO (VIDT)

درک، توکنومیکس VIDT DAO (VIDT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VIDT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره VIDT DAO (VIDT) امروز VIDT DAO (VIDT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای VIDT به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی VIDT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی VIDT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار VIDT DAO چقدر است؟ ارزش بازار VIDT برابر است با $ 68.42K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش VIDT چقدر است؟ عرضه در گردش VIDT برابر است با 869.80M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت VIDT چقدر بوده است؟ VIDT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.072876 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت VIDT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ VIDT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات VIDT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VIDT برابر است با -- USD . آیا VIDT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد VIDT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VIDT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به VIDT DAO (VIDT)