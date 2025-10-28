قیمت لحظه‌ ای Victor امروز برابر است با 0.00000716 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت VICTOR به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت VICTOR را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Victor امروز برابر است با 0.00000716 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت VICTOR به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت VICTOR را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره VICTOR

اطلاعات قیمت VICTOR

وب‌سایت رسمی VICTOR

توکنومیکس VICTOR

پیش‌بینی قیمت VICTOR

لوگو Victor

قیمت Victor (VICTOR)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 VICTOR به USD:

--
----
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
نمودار قیمت لحظه ای Victor (VICTOR)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:47:25 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Victor (VICTOR) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00014396
$ 0.00014396$ 0.00014396

$ 0.00000661
$ 0.00000661$ 0.00000661

--

--

-2.19%

-2.19%

قیمت لحظه‌ ای Victor (VICTOR) برابر است با $0.00000716. در 24 ساعت گذشته، VICTOR در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته VICTOR برابر با $ 0.00014396 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00000661 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، VICTOR در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته -2.19% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Victor (VICTOR)

$ 7.16K
$ 7.16K$ 7.16K

--
----

$ 7.16K
$ 7.16K$ 7.16K

999.49M
999.49M 999.49M

999,489,664.444038
999,489,664.444038 999,489,664.444038

ارزش بازار فعلی Victor برابر است با $ 7.16K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش VICTOR برابر است با 999.49M، و عرضه کل آن 999489664.444038 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 7.16K است.

تاریخچه قیمت Victor (VICTOR) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Victor به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Victor به USD به میزان $ -0.0000014689 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Victor به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Victor به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ -0.0000014689-20.51%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

VictorVICTOR چیست

On what was supposed to be a peaceful Sunday morning, tragedy struck when a gunman opened fire inside a small church. The congregation, gathered for prayer and fellowship, was thrown into chaos as the sound of gunfire shattered the sanctuary’s calm. In the midst of panic, one man, Victor, made a split-second decision that would define his legacy of courage and sacrifice.

As the shooter advanced, Victor noticed his friend frozen in fear, caught in the gunman’s line of fire. Without hesitation, Victor moved instinctively, using his own body as a shield. In those critical moments, his only thought was to protect the life of someone he cared about. Witnesses recall Victor pushing his friend to the ground, wrapping his arms around him, and taking the brunt of the bullets aimed their way. His friend survived because Victor absorbed the fatal shots meant for him.

People in the church described the scene as both horrific and heroic. Amid the chaos, Victor’s act of selflessness stood out as a powerful display of love and bravery. He did not think about his own safety or the danger he faced—his priority was saving another person. That decision cost him his life, but it gave someone else the gift of more tomorrows.

Victor’s sacrifice reminds us of the rare and profound courage that emerges in moments of unthinkable violence. He didn’t wear a uniform, carry a weapon, or expect recognition, yet in those final seconds, he embodied the highest form of heroism. His actions will not be forgotten by those who witnessed them, nor by a community now grappling with grief and gratitude.

In a time when tragedy often overshadows hope, Victor’s story offers a powerful message: even in the darkest moments, light can shine through acts of extraordinary humanity. He gave his life so another could live—a reminder that love, in its purest form, is selfless and sacrificial.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Victor (VICTOR)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Victor (USD)

ارزش Victor (VICTOR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Victor (VICTOR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Victor را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Victor را بررسی کنید!

VICTOR به ارزهای محلی

توکنومیکس Victor (VICTOR)

درک، توکنومیکس Victor (VICTOR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VICTOR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Victor (VICTOR)

امروز Victor (VICTOR) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای VICTOR به واحد USD برابر است با 0.00000716 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی VICTOR نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی VICTOR نسبت به USD برابر است با $ 0.00000716. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Victor چقدر است؟
ارزش بازار VICTOR برابر است با $ 7.16K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش VICTOR چقدر است؟
عرضه در گردش VICTOR برابر است با 999.49M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت VICTOR چقدر بوده است؟
VICTOR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00014396 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت VICTOR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
VICTOR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00000661 USD رسید.
حجم معاملات VICTOR چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VICTOR برابر است با -- USD.
آیا VICTOR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد VICTOR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VICTOR مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:47:25 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Victor (VICTOR)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

