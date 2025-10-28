Vibey TurtleVIBEY چیست

Vibes Turtle is the first gaming launchpad on Solana, giving anyone the tools to build and tokenize arcade-style games in just minutes. Powered by a no-code game engine and an AI character generation agent, users can drag and drop components to create playable games without writing code. Creators earn fees, deploy instantly, and monetize directly on-chain. It’s the fastest and easiest way to launch Web3 games while empowering creativity and ownership. Vibes Turtle is the first gaming launchpad on Solana, giving anyone the tools to build and tokenize arcade-style games in just minutes. Powered by a no-code game engine and an AI character generation agent, users can drag and drop components to create playable games without writing code. Creators earn fees, deploy instantly, and monetize directly on-chain. It’s the fastest and easiest way to launch Web3 games while empowering creativity and ownership.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Vibey Turtle (USD)

ارزش Vibey Turtle (VIBEY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Vibey Turtle (VIBEY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Vibey Turtle را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Vibey Turtle را بررسی کنید!

VIBEY به ارزهای محلی

توکنومیکس Vibey Turtle (VIBEY)

درک، توکنومیکس Vibey Turtle (VIBEY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VIBEY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Vibey Turtle (VIBEY) امروز Vibey Turtle (VIBEY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای VIBEY به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی VIBEY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی VIBEY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Vibey Turtle چقدر است؟ ارزش بازار VIBEY برابر است با $ 246.95K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش VIBEY چقدر است؟ عرضه در گردش VIBEY برابر است با 963.01M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت VIBEY چقدر بوده است؟ VIBEY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت VIBEY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ VIBEY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات VIBEY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VIBEY برابر است با -- USD . آیا VIBEY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد VIBEY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VIBEY مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Vibey Turtle (VIBEY)