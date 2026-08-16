قیمت امروز Ventuals vHYPE

قیمت لحظه‌ ای Ventuals vHYPE (VHYPE) در حال حاضر برابر با $ 57.52 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.74% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VHYPE به USD برابر با $ 57.52 برای هر VHYPE می‌ باشد.

توکن Ventuals vHYPE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 852,666 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 14.82K VHYPE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VHYPE در بازه‌ ای بین $ 56.28 (حداقل) و $ 57.59 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 75.86 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 20.62 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VHYPE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +4.69% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 11.54 رسیده است.

اطلاعات بازار Ventuals vHYPE (VHYPE)

ارزش بازار $ 852.67K$ 852.67K $ 852.67K حجم (24 ساعته) $ 11.54$ 11.54 $ 11.54 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 852.67K$ 852.67K $ 852.67K سرمایه در گردش 14.82K 14.82K 14.82K عرضه کل 14,824.44163526735 14,824.44163526735 14,824.44163526735

ارزش بازار فعلی Ventuals vHYPE برابر است با $ 852.67K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 11.54. عرضه در گردش VHYPE برابر است با 14.82K، و عرضه کل آن 14824.44163526735 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 852.67K است.