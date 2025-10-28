Vector AIVECTOR چیست

VECTOR AI is a blockchain intelligence company building VGPT — an advanced AI framework that combines DYOR automation, smart contract analysis, and real-time on-chain reasoning. By bridging on-chain data, off-chain APIs, and LLM-powered logic, VGPT delivers actionable insights and enables direct blockchain interactions, deeper analysis into WHY a token is safe/dangerous and more — all in natural language.

پیش‌ بینی قیمت Vector AI (USD)

ارزش Vector AI (VECTOR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Vector AI (VECTOR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟

VECTOR به ارزهای محلی

توکنومیکس Vector AI (VECTOR)

درک، توکنومیکس Vector AI (VECTOR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Vector AI (VECTOR) امروز Vector AI (VECTOR) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای VECTOR به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی VECTOR نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی VECTOR نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Vector AI چقدر است؟ ارزش بازار VECTOR برابر است با $ 5.55K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش VECTOR چقدر است؟ عرضه در گردش VECTOR برابر است با 903.11M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت VECTOR چقدر بوده است؟ VECTOR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت VECTOR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ VECTOR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات VECTOR چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VECTOR برابر است با -- USD . آیا VECTOR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد VECTOR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VECTOR مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Vector AI (VECTOR)